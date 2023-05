Conselice sommersa dall’acqua a una settimana dall’alluvione | FOTO

Conselice è ancora sommersa dall’acqua a più di una settimana dall’alluvione che ha messo in ginocchio l’Emilia-Romagna: come dimostrano alcune foto raccolte da Maurizio Tarantino per TPI, infatti, nel comune in provincia di Ravenna la situazione appare ancora lontana dal rientrare alla normalità.

Nella zona ci sono migliaia di ettari seppelliti dall’acqua con molti capannoni che sono stati sommersi con ingenti danni economici come dimostra il video in testa all’articolo e le foto realizzate da Guido Ricci, proprietario dell’allevamento e del frutteto situati nella zona di Conselice – Massa Lombarda.

A preoccupare, però, è soprattutto il rischio sanitario che corrono i cittadini: nell’acqua, infatti, navigano rifiuti, animali morti, carburante e liquami delle fogne scoppiate.

Il comune e la Ausl hanno fornito alla popolazione una serie di raccomandazioni affinché i cittadini rispettino alcune regole come evitare di camminare a piedi nudi nell’acqua, indossare la mascherina Ffp2 ed evitare che i bambini giochino nelle aree allagate.

“Posso confermare con sollievo che ormai da diverse ore sono state chiuse le rotture che si erano verificate sui fiumi Sillaro e Santerno. Resta tuttavia ancora molto critica la situazione del deflusso delle acque in particolare sul canale Destra Reno: il sistema idraulico del territorio resta estremamente delicato e l’acqua continuerà a scendere lentamente” ha dichiarato la sindaca del comune Paola Pula.

#Alluvione #EmiliaRomagna, droni dei #vigilidelfuoco in ricognizione aerea sulla zona di Conselice: operazione fondamentale per indirizzare le squadre sui punti di intervento [#21maggio 14:00] pic.twitter.com/ZE0IiRLTWB — Vigili del Fuoco (@vigilidelfuoco) May 21, 2023

Ci vorranno ancora diversi giorni, quindi, prima che la situazione possa tornare a una apparente normalità. Molti cittadini, intanto, hanno fatto rientro nelle loro abitazioni, mentre altri non hanno mai lasciato i propri appartamenti ricevendo assistenza dai vigili del fuoco.