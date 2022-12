Si aggravano le condizioni di salute del Papa emerito Benedetto XVI. Ratzinger si trova in condizioni di salute gravi ma stabili. “La sua situazione non è cambiata rispetto a ieri”, dicono all’ANSA fonti in contatto con l’ex monastero Mater Ecclesiae. Il Pontefice emerito ha trascorso la notte continuamente sotto il controllo dei medici e il monitoraggio proseguirà nelle prossime ore.

Ieri Papa Francesco al termine dell’udienza generale ha chiesto una preghiera speciale per Ratzinger dicendo che è “molto ammalato”. Bergoglio si è anche recato in visita all’ex Monastero Mater Ecclesiae, in Vaticano, dove vive il suo predecessore da dopo la storica rinuncia al Pontificato.

Il 95enne Joseph Ratzinger, da quasi dieci anni Pontefice emerito, anche nell’età avanzata è rimasto sempre lucidissimo, anche tra le difficoltà a muoversi e la crescente afonia. A quanto si apprende, un aggravamento c’era stato già nei giorni precedenti al Natale quando ha iniziato ad accusare in particolare “problemi respiratori”, acuitosi poi nelle ultime ore