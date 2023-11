Il concorso per forestali viene vinto dal figlio dell’ex capo che ha nominato la commissione

Un concorso per forestali si trasforma in un caso politico in Sicilia: l’esame per entrare nel corpo, infatti, è stato vinto da Alessio Maria Salerno, figlio di Giovanni, capo della Forestale siciliana fino allo scorso febbraio, che ha risposto correttamente a sessanta domande su sessanta.

C’è un problema però: una di queste, infatti, aveva tutte e tre le opzioni di risposta sbagliate. A far emergere la vicenda è il Fatto Quotidiano, secondo cui la prova si è svolta dal 24 al 27 ottobre tra Catania e Siracusa.

Una delle sessanta domande alle quali rispondere entro in un’ora era per l’appunto impossibile: “Chiedeva quanti fossero i deputati dell’Assemblea regionale siciliana, fornendo come possibili risposte ’60’, ‘120’ o ’90’ – si legge sul quotidiano – Ma i seggi, che prima erano novanta, dal 2017 sono diventati settanta”.

La risposta corretta, dunque, non era tra le alternative come ammesso dalla stessa commissione, peraltro nominata proprio dal papà del primo classificato al concorso.

“I componenti infatti, come risulta da un documento ufficiale, sono stati scelti dal dirigente generale del corpo il 13 luglio del 2022, quando la poltrona era ancora occupata da Salerno, che è andato in pensione solo a febbraio del 2023” scrive ancora Il Fatto.