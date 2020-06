Concorso per direttori scolastici, in Lombardia ci sono meno ammessi rispetto ai posti del bando

Era dal 2000 che la Scuola non apriva un concorso per DSGA, i Direttori dei Servizi Generali e Amministrativi che sono immediatamente sotto ai Presidi. Migliaia di persone fondamentali per il sistema scolastico italiano. Beh, finalmente il concorsone c’è stato, ma i risultati arrivati nella prima settimana di giugno sono un’amara sorpresa per i numerosi candidati in Lombardia, dove per i 451 posti per DSGA a fronte di 1.362 candidati presenti alle prove scritte solo 207 le hanno superate e sono stati ammessi alle prove orali (meno del 20 per cento). Cosa significa? Che ci sono meno ammessi alle prove orali di quanti sono i posti effettivi di cui gli istituti hanno bisogno. E così a settembre moltissime scuole – già in difficoltà per l’emergenza Coronavirus – si ritroveranno senza dirigenti.

La delusione e la denuncia

Pietro è uno dei 1.080 concorrenti del concorso in Lombardia e aspettava da anni l’occasione per poter avere un posto fisso: “Si tratta di qualcosa di surreale e anomalo. Viene da chiedersi quale senso abbia avuto bandire questo concorso se, in quasi nessuna regione, si è voluto dar seguito ad una graduatoria da cui attingere nel corso dei prossimi anni e se, in regioni come il Friuli e soprattutto la Lombardia, si sia deciso di non coprire addirittura i posti messi a disposizione dal bando”.

