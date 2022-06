Concerto Vasco Rossi al Circo Massimo: strade chiuse, deviazioni e linee bus interessate

E’ tutto pronto per i concerti di Vasco Rossi a Roma. Dopo due anni di stop causa Covid, i fan del Blasco sono pronti a riunirsi sabato 11 e domenica 12 giugno al Circo Massimo (previsto un totale di 140 mila persone) per cantare insieme al rocker quelle canzoni che hanno segnato intere generazioni. Due serate evento che stravolgeranno la viabilità della zona adiacente al Circo Massimo che inevitabilmente subirà alcune modifiche già alcuni giorni prima del doppio appuntamento. Si partirà dalla notte tra mercoledì e giovedì dove verranno stanziati divieti di sosta su via dei Cerchi (tra via di San Gregorio e via dell’Ara Massima di Ercole) e via del Circo Massimo (tra viale Aventino e piazzale Ugo La Malfa. Si continuerà poi con le prime chiusure stradali dalle 7 di mattina di giovedì 9 giugno, ancora su via dei Cerchi, sempre tra via di San Gregorio e via dell’Ara Massima di Ercole. Venerdì 10 giugno invece ci sarà un ampliamento delle aree di divieti di sosta e fermata, che comprenderà anche il tratto di via del Circo Massimo tra via della Greca e Viale Aventino, compresa l’area del parcheggio all’incrocio con Clivo dei Publicii; lo stesso Clivo dei Publicii, piazzale Ugo La Malfa e piazza Bocca della Verità, nella porzione della piazza tra via della Greca, via Luigi Petroselli e via dei Cerchi. Sempre venerdì, dalle ore 20, partirà infine la chiusura di via del Circo Massimo, piazzale Ugo La Malfa, via della Greca e via dell’Ara Massima di Ercole, mentre i parcheggi per i bus turistici saranno off limits dal 9 giugno fino al 13. I mezzi pubblici? Ancora non è arrivata l’ufficialità dell’Atac (il piano del trasporto pubblico è in corso di definizione), ma la possibilità è quella di vedere le deviazioni delle linee 81, 118, 160, 628, 715 e c3, così come avviene durante i grandi eventi in quella zona di Roma, mentre è possibile la chiusura della stazione Circo Massimo della linea B della metropolitana.

Concerto Vasco Rossi al Circo Massimo: le strade chiuse

Ricapitolando quindi le strade chiuse (o con limitazioni) per il concerto di Vasco Rossi al Circo Massimo saranno:

dalle 20:00 del 10 giugno e fino a cessate esigenze del 14 giugno divieto di transito in Via dei Cerchi nel tratto compreso tra Piazza di Porta Capena e Via di S. Teodoro;

dalle 20:00 del 10 giugno e fino a cessate esigenze del 13 giugno divieto di transito in Via dell’Ara Massima di Ercole nel tratto e verso compresi tra Via del Circo Massimo e Via dei Cerchi;

dalle 20:00 del 10 giugno e fino a cessate esigenze del 13 giugno divieto di transito in: Via della Greca, Via dell’Ara Massima di Ercole, Via del Circo Massimo, eccetto il tratto nel senso e verso compreso tra Via della Fonte di Fauno e Viale Aventino, Piazzale Ugo La Malfa, Clivio dei Publicii – tratto compreso tra Via della Greca e Via di Valle Murcia.

Scaletta

Abbiamo visto le strade chiuse, ma qual è la scaletta per il concerto di Vasco Rossi a Roma? Eccola: