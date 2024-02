Con il “Valore di una vita”, gli Alorem hanno aperto l’evento “Life for Gaza”

Con all’attivo già oltre 60mila visualizzazioni tra i vari social, il brano “Il valore di una vita” realizzato dai battipagliesi Vincenzo Merola, in arte Alorem, e Michele Di Benedetto, ha valicato i confini nazionali per raggiungere i cuori e le orecchie di chi sta combattendo in prima linea nella drammatica e delicata situazione del conflitto israelo-palestinese.

I due giovani di Battipaglia, hanno realizzato questo brano in italiano e pubblicato con sottotitoli in inglese e in arabo, che ha permesso così al pezzo di raggiungere i destinatari veri di questa melodia: le persone, i civili e tutti coloro che stanno perdendo tutto in un conflitto.

Gli Alorem hanno avuto l’onore immenso di aprire l’evento “Life for Gaza”. Si è trattato di un evento nazionale, nonché del primo concerto al mondo in sostegno della Palestina, che ha avuto luogo al Palapartenope di Napoli e al quale hanno partecipato grandi artisti, come Fiorella Mannoia, 99 Posse, Eugenio Bennato, La Maschera e altri.

I fondi raccolti vengono destinati totalmente a:

– MSF for Gaza

– Palestinian Medical Relife Society

Le donazioni possono essere effettuate all’indirizzo https://pergaza.it .

In ultimo, le do accesso anche a due video che ho caricato sul mio drive:

il video relativo al nostro brano ("Il valore di una Vita") che ha aperto la serata

il discorso integrale di Luigi de Magistris, che ha ideato, sostenuto e desiderato fortemente la realizzazione di questo grande evento solidale.