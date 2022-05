Como, 17enne muore dopo un tuffo nel lago

È morto il 17enne recuperato ieri sera, 27 maggio 2022, in condizioni disperate nel lago di Como dopo che non era riemerso da un tuffo ed era rimasto sott’acqua per circa venti minuti. Il ragazzo è morto questa mattina all’ospedale Sant’Anna. Il giovane si era tuffato nel lago alle 21 da un pontile del porto in viale Geno, mentre era in compagnia del fratello diciottenne e di altri amici, tutti di nazionalità turca. Dopo essersi buttato non è più riemerso, forse a causa dello choc termico. È stato un vigile del fuoco di Como a recuperarlo, mentre si attendeva da Milano l’arrivo dei sommozzatori: il ragazzo era a cinque metri di profondità ma ancora vivo. Le prime manovre rianimatorie sono state fatte sul posto in ambulanza, poi il trasferimento in ospedale. Durante i soccorsi il fratello del giovane ha avuto un malore.