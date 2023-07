Cocco in spiaggia, maxi multa da 10mila euro per un ambulante nel ravennate

Una multa monstre per aver venduto il cocco in spiaggia. Un venditore ambulante si è visto staccare un verbale di quasi 10.000 euro dai vigili di Lido Adriano, sulla costa ravennate.

L’uomo è stato sorpreso con i secchi pieni di cocco tra i bagnanti: oltre al sequestro delle fette, è scattata le multe per la vendita di merce senza la necessaria autorizzazione, pari a 5.164 euro per la mancata tracciabilità dei prodotti alimentari, altri 1.500 euro per la conservazione non corretta degli alimenti e 3.000 euro per l’assenza della necessaria notifica sanitaria.

Già cinque anni fa gli agenti della polizia locale avevano sequestrato la merce a cinque venditori ambulanti di cocco, per un totale di oltre 48.000 euro di multe.