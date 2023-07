Clima, gli esperti Nasa: “Giugno e luglio i mesi più caldi della Terra da secoli”

Quello di quest’anno sarà il luglio più caldo da “centinaia, se non migliaia, di anni”. È la previsione fatta dal climatologo della Nasa Gavin Schmidt. “Stiamo assistendo a cambiamenti senza precedenti in tutto il mondo: le ondate di caldo che stiamo vedendo negli Stati Uniti, in Europa e in Cina stanno demolendo i record ovunque”, ha detto ieri il direttore del Goddard Institute for Space Studies durante un incontro presso la sede della Nasa, a cui hanno preso parte esperti e addetti ai lavori tra cui l’amministratore dell’agenzia Bill Nelson e la consigliera per clima Katherine Calvin.

“C’è stato un aumento delle temperature negli ultimi quattro decenni”, ha detto Schmidt ai giornalisti. “Giugno è stato il mese più caldo della Terra e luglio si avvia ad essere lo stesso, da centinaia, se non migliaia di anni”, ha aggiunto.

Secondo l’esperto, le probabilità che il 2023 sia l’anno più caldo finora registrato stanno aumentando. Attualmente è del 50 percento, secondo le sue stime, anche se altri scienziati la ritengono dell’80 percento. “Ma prevediamo che il 2024 sarà un anno ancora più caldo, perché inizieremo con l’evento El Nino che si sta avviando ora e che raggiungerà il picco verso la fine di quest’anno”, ha proseguito Schmidt.

Proprio perché El Nino è appena iniziato, ha dichiarato Schmidt, non si può attribuire a questo fenomeno atmosferico il caldo delle ultime settimane. Secondo il climatologo, “quello che stiamo vedendo è il caldo generalizzato, praticamente ovunque, in particolare negli oceani. Vediamo temperature sulla superficie del mare da record, anche al di fuori dei tropici, ormai da molti mesi”.