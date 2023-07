Caldo, Onu: “Il mondo si prepari a ondate di calore sempre più intense”

Si intensifica l’ondata di caldo su tutta l’Italia e aumentano le città contrassegnate dal bollino rosso del ministero della Salute, che indica il massimo livello di rischio per la popolazione. Dalle venti di martedì, le città “bollenti” saliranno a 23 mercoledì. A Roma si va verso temperature da record: attesi 42-43 gradi. Secondo l’Onu, “il mondo deve prepararsi ad affrontare ondate di calore sempre più intense”. Per affrontare l’emergenza, il ministero della Salute chiede alle Regioni il Codice calore nei Pronto Soccorso, l’attivazione degli ambulatori territoriali 7 giorni su 7 per accessi a causa del caldo e potenziamento del servizio di guardia medica.

Il mondo deve prepararsi ad affrontare ondate di calore sempre più intense mentre i Paesi dell’emisfero settentrionale sono stati colpiti da un’impennata delle temperature. E’ l’avvertimento lanciato dall’Onu. “Questi eventi continueranno a crescere di intensità e il mondo deve prepararsi ad affrontare ondate di calore più intense”, ha dichiarato ai giornalisti a Ginevra John Nairn, consulente senior per il caldo estremo presso l’Organizzazione meteorologica mondiale delle Nazioni Unite.