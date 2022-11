Clemente Mimun contro Selvaggia Lucarelli dopo la morte della madre

Il direttore del Tg5 Clemente Mimun lancia una frecciatina su Twitter nei confronti di Selvaggia Lucarelli, “colpevole” di aver partecipato a Ballando con le Stelle, in onda su Rai 1 nella serata di sabato 19 novembre, poche ore dopo la morte della madre, annunciata sui social dalla stessa giornalista.

“Quando morì mia madre – ha scritto Mimun su Twitter – lo ‘speciale Tg1’ (di cui ero responsabile) non andò in onda” con un chiaro riferimento alla decisione di Selvaggia Lucarelli di prendere parte alla trasmissione nonostante il lutto.

Poco dopo è arrivata, sempre su Twitter, la replica della giornalista: “Quando è morta la capacità di stare al proprio posto il tweet di Mimun è andato online”.

Quando è morta la capacità di stare al proprio posto il tweet di Mimun è andato online. https://t.co/YrjACn3X7P — Selvaggia Lucarelli (@stanzaselvaggia) November 20, 2022

Una presa di posizione, che Selvaggia Lucarelli ha ribadito anche in un’intervista al Corriere della Sera in cui ha risposto anche agli haters che l’hanno criticata e insultata sui social: “Non capisco davvero che ragione ci sia di rivendicare la propria modalità di vivere il dolore. Sei migliore di me? Più sensibile? Più sintonizzato con la sofferenza? Ripeto: ognuno deve essere libero di viverla come desidera”.