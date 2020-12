Qualità della vita nell’anno del virus: prima Bologna, giù la Lombardia

Classifica sulla qualità della vita 2020 nelle città italiane

Nella classifica annuale stilata dal Sole 24 Ore sulla qualità della vita delle città italiane, Bologna si posiziona al primo posto. Seconda Bolzano e terza Trento. Nel 2020, anno della pandemia da Coronavirus, Bologna guadagna 13 posizioni rispetto al 2019 e traina un po’ tutte le province dell’Emilia Romagna. Cinque su nove, infatti, compaiono tra le prime venti: oltre al capoluogo, Parma (8), Forlì Cesena (14), Modena (15) e Reggio Emilia (17). L’ultima della classifica è Crotone. E a sorpresa Milano perde 11 posizioni scivolando al 12esimo posto.

L’impostazione della ricerca si basa su 6 aree tematiche di analisi che fotografano la complessità della vita nelle province italiane: 1. Ricchezza e consumi; 2. Demografia e salute; 3. Affari e lavoro; 4. Ambiente e servizi; 5. Giustizia e sicurezza; 6. Cultura e tempo libero. In particolare, Bologna è prima in livello di Ricchezza e Consumi, quarta in Affari e Lavoro, seconda in Ambiente e Servizi, terza in Cultura e Tempo Libero. Di contro, non brilla per Sicurezza e gestione della giustizia

