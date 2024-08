Civitanova Marche, quattordicenne violentata fuori da un locale

Una ragazza di 14 anni ha denunciato ai carabinieri di Civitanova Marche, in provincia di Macerata, di essere stata violentata fuori da un locale da un 25enne.

La violenza si sarebbe consumata nella notte tra mercoledì 7 e giovedì 8 agosto nel quartiere di San Marone. Secondo una prima ricostruzione, la giovane era in un locale insieme a un’amica di 16 anni con la quale si trovava in vacanza.

Le ragazze sarebbero state accompagnate al locale da alcuni familiari che poi dovevano tornare a prenderle. Le due, però, avrebbero accettato l’invito di due 25enni di origine nordafricana a fare due passi e bere qualcosa senza avvertire i parenti.

La quattordicenne si sarebbe appartata con uno dei due che le avrebbe offerto anche della droga. Tornata dalla sua amica sconvolta, le avrebbe riferito della violenza sessuale.

Avvisati i carabinieri, la giovane è stata quindi trasportata in ospedale dove sarebbe stata accertata la violenza. I carabinieri, che sentiranno la vittima nelle prossime ore così come la sua amica, stanno visionando le telecamere del locale per tentare di risalire ai due 25enni.