Civitanova, sparisce l’ambulanza: l’autista l’aveva usata per andare in discoteca

Dopo avere effettuato il trasporto di un paziente, invece di rientrare con l’ambulanza all’ospedale di Torrette, ad Ancona, un operatore sanitario è andato a prendere un amico e a bordo del mezzo di soccorso entrambi si sono diretti in una discoteca di Civitanova, per trascorrere una serata di svago e divertimento. Peccato per lui che sia stato scoperto dalla polizia, che lo ha denunciato a piede libero per essersi appropriato in maniera indebita dell’ambulanza che avrebbe dovuto riportare indietro.

La circostanza ha generato grande preoccupazione, perché non si sapeva dove fosse finito il mezzo di soccorso. Per questo, verso le quattro della notte, sono stati allertati gli agenti del commissariato di Civitanova e anche i colleghi del distaccamento della polizia stradale, per cercare di capire dove fosse finita l’ambulanza.

Il 30enne di Ancona, operatore sanitario che lavora per un’associazione all’ospedale di Torrette, aveva appena effettuato il trasporto di un paziente all’ospedale Murri di Fermo. Finita l’operazione, non ha fatto più rientro e dopo qualche ora è stata allertata la polizia che si è subito messa alla ricerca del veicolo.

A rintracciare l’uomo, poi, è stata una volante del commissariato che ha riconosciuto l’ambulanza nel parcheggio di una discoteca a Civitanova. Gli agenti hanno richiamato l’autista che, ignaro di cosa stesse accadendo, ha raccontato di essersi fermato presso la sua abitazione per cambiarsi la divisa e poi uscire in compagnia di un amico.

Il mezzo di soccorso è stato sequestrato dalla pattuglia della Polstrada, mentre il 30 enne è stato portato in commissariato. I poliziotti lo hanno denunciato per appropriazione indebita e multato in quanto sprovvisto di patente mentre era guida. L’ambulanza è poi stata riconsegnata all’ospedale di Torrette.