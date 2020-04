Ciriaco De Mita, ex segretario della Democrazia Cristiana e attuale sindaco di Nusco, in Irpinia, è stato ricoverato presso l’ospedale Moscati di Avellino. L’ex premier, che ha 92 anni, avrebbe accusato un malore mentre era in casa e resterà ricoverato almeno fino a domani.

Il politico irpino affronterà accertamenti per problemi cardiaci. Non presenta alcun sintomo compatibile con il Covid 19. De Mita è al secondo incarico come primo cittadino di Nusco, il paese natale dove è sempre rimasto a vivere. Un paio di anni fa era stato ricoverato, sempre per problemi cardiaci.

Sembra che le sue condizioni non siano preoccupanti ma, in tempi di coronavirus e con la zona di Avellino inserita tra i principali focolai dalla Regione Campania, i medici non si sbilanciano. De Mita si sta sottoponendo a una serie di accertamenti diagnostici per avere un quadro clinico completo.

