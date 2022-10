Cina: “Putin disposto a negoziare con Usa e Kiev”

La Russia “ha espresso la volontà di condurre dialoghi con Ucraina e Stati Uniti e di riprendere i negoziati”. Lo ha dichiarato il portavoce del ministero degli Esteri cinese Wang Wenbin, aggiungendo che Pechino accoglie questo sviluppo “con favore”. “L’auspicio è che tutte le parti interessate intensifichino gli sforzi diplomatici e spingano per la riduzione e persino la risoluzione della situazione il prima possibile, attraverso canali politici come i negoziati”, ha affermato oggi Wang, dopo il colloquio telefonico di ieri tra i ministri degli Esteri dei due paesi, Wang Yi e Sergei Lavrov. Durante la telefonata, ha aggiunto il portavoce, i rappresentanti di Pechino e Mosca hanno anche discusso come non consentire l’utilizzo di armi di distruzione di massa. “La Cina ha sottolineato la necessità di evitare un’ulteriore escalation e prevenire disastri umanitari”, ha detto.

Durante la conversazione di ieri, il ministro cinese ha detto che Pechino vuole approfondire le sue relazioni con Mosca “a tutti i livelli” e sostiene gli sforzi di Mosca per “affermare ulteriormente lo status della Russia come una grande potenza sulla scena internazionale”, mentre Lavrov si è congratulato con il presidente cinese Xi Jinping per l’”assoluto successo” al congresso del Partito comunista cinese, che l’ha confermato come segretario per un terzo mandato.