Ciclismo, tremenda caduta del belga Evenepoel al Giro di Lombardia | VIDEO

Tremenda caduta per il giovane belga Remco Evenepoel durante il Giro di Lombardia. Evenpoel è caduto nel vuoto da un ponte, mentre la sua bicicletta è rimasta a bordo strada nella discesa di Sormano. Le prime immagini, scattate da un fotografo della France Press mostrano il ventenne belga cosciente e dolorante. Il ciclista della Deceuninck – QuickStepè stato recuperato venti minuti dopo la caduta e soccorso da una ambulanza, dove è entrato in barella e indossava un tutore per il collo.

Evenepoel, 20 anni, si trovava nel gruppo di testa quando nella discesa da Colma di Sormano a Nesso (Como) ha improvvisamente perso il controllo della bicicletta. Prima ha sbattuto contro il muretto e poi è caduto dal ponte senza la bici che è rimasta sulla strada. Un volo di circa venti metri finito nel bosco sottostante. Stando alle prime informazioni il ciclista non ha perso conoscenza e avrebbe rimediato un forte colpo alla gamba destra.

“È nelle mani dei medici e lo stanno portando in ospedale”, ha confermato la Deceuninck – QuickStepè in un tweet.

