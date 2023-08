Chivasso (Torino), scopre l’incesto sorprendendo moglie e figlio insieme

Un uomo a Chivasso, provincia di Torino, ha scoperto l’incesto in famiglia: moglie e figlio insieme. È stato Andrea (nome di fantasia) a raccontare quanto accaduto a Primachivasso.it: «Immagino che questa storia sia difficile da credere, ma è tutto vero. Avevo dei sospetti, ma non avrei mai immaginato che sarebbe finita così. Mercoledì sera, dopo cena, ero uscito di casa per raggiungere la sede del cantiere (a più di cento chilometri da qui) in modo da essere puntuale al mattino», racconta l’uomo. Che però durante il viaggio si rende conto di aver dimenticato le medicine salvavita che prende da tempo. E così decide di tornare a casa.

«Ho parcheggiato sotto casa e, alzando la testa, li ho visti sul balcone: lei era mezza nuda, e mio figlio con lei.

Ho iniziato a urlare e loro sono corsi in casa chiudendosi dentro – racconta l’uomo al portale locale». Non sapendo cosa fare, Andrea racconta di aver chiamato subito chiamato il 112: «Fuori di me sono rimasto per un’ora e mezza in attesa della pattuglia. I carabinieri arrivavano da fuori città e ho subito raccontato loro cosa fosse successo». I militari lo hanno aiutato a rientrare in casa, prendere le medicine a andare via di nuovo.

«Quando sono scesi, in ascensore, ho sentito mia moglie dire a mio figlio “Ci ha scoperti”, e allora mi è davvero caduto il mondo addosso. In quella casa non voglio più tornare, chiederò ospitalità a un amico, quello che è successo è impossibile da sopportare. Subito dopo, solo in macchina, ho anche pensato di andare in azienda e impiccarmi al carro ponte».