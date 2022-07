Chiude la moglie in casa, arrestato 36enne: “Deve solo prendersi cura dei figli”

Un uomo di 36 anni è stato arrestato con l’accusa di aver sequestrato la moglie e i tre figli nella loro abitazione di Urago d’Oglio, in provincia di Brescia. A lanciare l’allarme la donna, che ha chiamato il 112 dopo che si è accorta di essere rimasta chiusa in casa insieme ai figli. A sequestrarli sarebbe stato l’uomo, che prima di uscire per recarsi al lavoro si era portato via le chiavi di casa della moglie. Una volta rintracciato dai carabinieri, il 36enne è tornato a casa e ha aperto la porta, prima di pronunciare la frase che ha fatto scattare l’arresto: “deve solo prendersi cura della casa e dei figli”.

Il 36enne ha negato ogni accusa che gli è stata rivolta, mentre la procura ha aperto un’indagine per accertare eventuali precedenti di violenze.