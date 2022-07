Chioggia, muore a 37 anni dopo tre visite al Pronto soccorso per mal di pancia

Aveva già visitato il pronto soccorso tre volte in una settimana. Domenica scorsa una 37enne di Chioggia è morta dopo essere stata portata nuovamente all’ospedale di Chioggia, questa volta in ambulanza.

La donna, impiegata in una carrozzeria, si era recata la prima volta in pronto soccorso una settimana fa, accusando forti dolori al collo ed alla schiena, passati grazie alle iniezioni. Nei giorni successivi si era recato ancora all’ospedale per i forti dolori allo stomaco ed era stata dimessa dopo gli esami del sangue. Sabato aveva deciso di tornare, dal momento che i dolori non passavano: in questo caso era stata dimessa dopo una flebo. La mattina successiva ha dovuto chiamare un’ambulanza, che l’ha portata di nuovo all’ospedale di Chioggia accompagnata dal compagno Diego. Dopo meno di un’ora è deceduta improvvisamente, per cause ancora da chiarire.

“L’Ulss 3 Serenissima è vicina nel lutto alla famiglia della persona deceduta”, ha scritto in una nota l’azienda sanitaria, “e mentre attende l’esito del riscontro diagnostico, doveroso per le modalità in cui è avvenuto il decesso, attraverso la direzione dell’ospedale ha avviato ogni verifica sull’assistenza offerta alla paziente per assicurarsi della corretta gestione del caso”.