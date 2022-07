Chieti, quindicenne uccide il nonno e pubblica il video su WhatsApp

Quindicenne uccide il nonno che lo aveva rimproverato per il troppo tempo passato davanti al cellulare: è accaduto in provincia di Chieti con il ragazzo che successivamente ha pubblicato il video del delitto su WhatsApp.

La vicenda si è svolta nella giornata di sabato 9 luglio in una villetta di Bucchianico. Secondo quanto ricostruito, il ragazzo, seguito dai servizi sociali per problemi psichiatrici e affidato ai nonni materni con cui viveva da anni, è stato redarguito dai suoi tutori legali per l’uso eccessivo dello smartphone.

Dopo aver litigato con la nonna, il 15enne si è poi scagliato con violenza contro il nonno, colpendolo con una sedia, un aspirapolvere e sferrandogli anche dei calci.

Il 78enne è successivamente deceduto all’ospedale di Pescara, mentre il giovane è stato arrestato con l’accusa di omicidio volontario aggravato.

A chiedere aiuto è stata la nonna, che ha assistito alla scena. L’aggressione, come detto, è stata ripresa con il cellulare dal quindicenne, che poi ha postato le immagini sul suo stato di WhatsApp.