Chiara, ragazza transgender di 19 anni, si è tolta la vita a Napoli: “Vorrei non avere paura”

Si sentiva “in un labirinto senza uscita”. È quanto aveva scritto Chiara, ragazza transgender di 19 anni che si è tolta la vita lunedì scorso a Napoli, nel quartiere Scampia.

“A volte mi chiedo cosa ci sia di sbagliato in me. In fondo sono sempre un essere umano. Io mi sento una donna, vorrei riconoscermi, vestire al femminile e non da maschio, vorrei avere più spazio, essere tranquilla e non avere paura”, ha detto in una lettera la ragazza, spesso vittima di aggressioni nel suo quartiere.

La scelta di Chiara non era stata accettata inizialmente dai genitori e dalle sorella, con cui era poi riuscita a ricucire i rapporti con l’aiuto del Gay Center di Roma. Chiara aveva chiamato la Gay Help Line, numero verde contro l’omobitransfobia (800.713.713), per la prima volta a 17 anni.

Fino all’età di 18 anni, Chiara aveva vissuto in una comunità maschile, come stabilito dalla legge che prevede la suddivisione degli assistiti solo in base all’identità biologica. Al compimento della maggiore età era poi stata costretta a lasciare il centro, in cui sarebbe potuta rimanere fino a 21 anni solo se avesse scelto di continuare gli studi. Era poi tornata nella casa dei genitori a Scampia, in cui viveva con la madre ammalata, senza il padre nel frattempo deceduto.