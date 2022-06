“Chiara Ferragni a Sanremo? Non lo guarderò”. Lei risponde con il dito medio

Chiara Ferragni ha rivolto il dito medio alla donna che ha commentato la sua partecipazione alla prossima edizione del Festival di Sanremo dicendo: “Sarai a Sanremo? Eviterò di vederlo”. Ad annunciare l’arrivo della influencer sul palco dell’Ariston è stato il padrone di casa Amadeus (alla sua terza volta alla guida della kermesse musicale) che, in collegamento con il Tg1 qualche giorno fa, ha regalato al pubblico la prima, inaspettata anticipazione. Una notizia accolta con entusiasmo dai fan dell’influencer: Ferragni affiancherà il conduttore nel corso della prima e dell’ultima serata del festival. Ma non tutti hanno accolto con favore l’annuncio: è il caso della donna che ha fatto sapere che non avrebbe guardato il Festival proprio a causa della partecipazione di Chiara. Chiara Ferragni ha risposto mostrando il dito medio e poi caricando il video sui social.