Pandoro-gate, “Francesca Ferragni è stata licenziata”. Ma la sorella dell’influencer risponde così

Francesca Ferragni, sorella dell’influencer Chiara, avrebbe perso il lavoro dopo lo scoppio del Pandoro-gate. L’indiscrezione è stata rivelata ieri ai microfoni di RTL 102.5 da Gabriele Parpiglia e smentita oggi dalla diretta interessata, che ha voluto rispondere personalmente.

“Il caos legato al Pandoro-gate si riversa inevitabilmente su tutto ciò che è collaterale alla famiglia Ferragni”, ha detto Parpiglia. “Francesca Ferragni, sorella di Chiara Ferragni, fa la dentista e lavorava in uno studio in Corso Buenos Aires da dove è stata sospesa per un mese, anche dopo una serie di screzi precedenti”, ha aggiunto. “Ora è alle Maldive ma credo sia stata licenziata e abbia perso il lavoro”.

“Ma perché?”, ha chiesto allora la conduttrice. “Si tratta del datore di lavoro o dei clienti?”. “Entrambi”, ha risposto Parpiglia. “C’erano state quasi delle lamentele”.

Peccato però che Francesca Ferragni abbia smentito tutto, affidando la propria replica a una storia su Instagram dove conta oltre 1,5 milioni di follower. “A dispetto di quanto detto in altre sedi la mia attività professionale dentistica prosegue tranquillamente”.