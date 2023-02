Chiara Ferragni, il piccolo aiuto di Stato arrivato prima del Festival di Sanremo

Un piccolo aiuto di Stato, arrivato alla viglia del Festival di Sanremo. La società di cui Chiara Ferragni è azionista e amministratrice delegata ha ricevuto dal ministero dello Sviluppo economico un contributo di 9mila euro, arrivato poche ore prima dell’inizio della manifestazione di cui è stata co-conduttrice.

Secondo quanto specifica Franco Bechis su Open, Ferragni “non ha avuto un percorso privilegiato” per ottenere l’aiuto, destinato all’internazionalizzazione del marchio della società Fenice Srl. La somma di 9mila euro rappresenta l’importo massimo previsto dal bando dello scorso ottobre, anche se rimane una somma esigua rispetto al volume d’affari generato dalla Fenice. Grazie alle licenze commerciali in settori che vanno dall’abbigliamento ai gioielli, la società di Ferragni ha ottenuto nel 2021 ricavi di oltre 7 milioni di euro e utiil di 1,9 milioni.

Per l’influencer, e anche per il marito, non è il primo contributo ricevuto dallo Stato negli ultimi anni. Già due volte nel periodo dell’emergenza pandemica le società di Ferragni avevano chiesto aiuti: in un caso si trattava di una garanzia diretta dello Stato su due finanziamenti richiesti alla Banca del Mezzogiorno – Mediocredito Centrale spa, rispettivamente da 24.996,96 euro e 1,4 milioni di euro. Nel secondo caso, la Tbs Crew srl aveva ottenuto uno sgravio fiscale da 7.900 euro.

Per quanto riguarda Fedez, la capogruppo Zdf, amministrata dalla madre, ha chiesto un esonero contributivo su un dipendente della società, per 1.791,16 euro. L’anno precedente aveva invece ottenuto uno sconto fiscale sull’Irap per 45.706 euro.