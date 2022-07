“A Milano violenza fuori controllo, sono angosciata”: l’appello di Chiara Ferragni a Beppe Sala

“A Milano violenza fuori controllo”: l’appello di Chiara Ferragni a Beppe Sala

“Sono angosciata dalla violenza che continua a esserci a Milano”: inizia l’appello che Chiara Ferragni ha lanciato al sindaco della città meneghina Beppe Sala.

In una stories pubblicata sul suo profilo Instagram, l’influencer scrive: “Ogni giorno ho conoscenti e cari che vengono rapinati in casa, piccoli negozi al dettaglio di quartiere che vengono svuotati dell’incasso giornaliero, persone fermate per strada con armi e derubate di tutto”.

“La situazione è fuori controllo. Per noi e per i nostri figli abbiamo bisogno di fare qualcosa. Mi appello al nostro sindaco Beppe Sala” conclude Chiara Ferragni.