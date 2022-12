Chiama il figlio la notte di Natale: “Aiuto, mi hanno rapito”. Ritrovato ubriaco in un locale con una donna

Chiama il figlio a Natale dicendo di essere stato rapito: ritrovato ubriaco

È una vicenda a dir poco surreale quella avvenuta in Valle d’Aosta la notte di Natale quando un uomo ha chiamato il figlio chiedendogli aiuto poiché rapito da alcuni sconosciuti.

A raccontare la storia è La Stampa secondo cui l’uomo, un noto imprenditore di 80 anni piuttosto noto a Champoluc, in Valle d’Aosta, dove gestisce un locale, la sera di Natale ha chiamato i suoi figli.

A uno dei due, però, ha detto di essere stato rapito. “Aiutatemi” ha gridato l’uomo al telefono allertando il figlio, che si è subito rivolto alle autorità.

I militari, una volta raccolta la denuncia, si sono messi sulle tracce dell’uomo che hanno rintracciato grazie al suo telefono cellulare.

L’uomo, quindi, è stato rintracciato in un locale di Biella dove stava trascorrendo il Natale. L’imprenditore non solo era sano e salvo, ma era anche ubriaco e in compagnia di una donna.

I familiari hanno tirato un sospiro di sollievo, ma l’imprenditore ora rischia di finire nei guai: l’uomo, infatti, potrebbe essere denunciato per procurato allarme.