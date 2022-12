Chi è Danilo Valeri, il ragazzo sequestrato nella notte a Roma e portato via in auto

Manca all’appello da questa notte intorno alle due, quando un gruppo di persone è entrata nel locale in cui stava trascorrendo la serata, in zona Ponte Milvio, e lo ha sequestrato portandolo via in auto: Danilo Valeri, 20 anni, è figlio di Maurizio Valeri, uno dei boss dello spaccio a San Basilio nonché proprietario di un autolavaggio lungo via del Casale di San Basilio.

L’uomo gestisce due piazze per il traffico di stupefacenti, ed è da poco uscito dal carcere dopo essere stato catturato in un blitz antidroga. Soprannominato “il sorcio”, i suoi rapporti con gli esponenti del clan Marando, famiglia calabrese trapiantata a Roma, potrebbero essere una delle cause del rapimento.

I Marando gestiscono da anni il traffico di droga a Roma nord-est, controllando diverse piazze di spaccio. Qualche mese fa il padre del ragazzo scomparso si era presentato all’ospedale Sandro Pertini con una ferita d’arma da fuoco a una gamba: possibile si sia trattato di una gambizzazione dovuta agli affari loschi di cui si occupa.

Gli investigatori del distretto Ponte Milvio diretti da Alessandro Gullo stanno scandagliando gli ambienti della droga per trovare il giovane figlio e riportarlo a casa.

Il cellulare del giovane Danilo Valeri risulta spento, l’ultima traccia lo localizza proprio dove sarebbe avvenuto il sequestro di persona, un ristorante giapponese in via Tor di Quinto.