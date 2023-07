Le chat della ragazza che accusa Leonardo La Russa: “Mi ha drogata, per forza. Ho paura ma vado avanti”

Ricorda solo le “strisce” che avevano consumato, il resto è buio totale. È questo uno dei punti cardine dell’inchiesta: la giovane, che già era sotto effetto della coca che aveva assunto volontariamente, è stata drogata anche con una sostanze versata di nascosto nel suo bicchiere? Le immagini delle telecamere interne al locale potrebbero dare una prima risposta. L’amica ha anche tentato di portarla via dal club, ma non c’è stato verso. “Ti ho detto che volevo andare a casa e ti ho chiesto di accompagnarmi fuori” e “alle tre ho chiamato un taxi, ti ho anche chiesto se volessi tornare con me, ma dicevi di voler stare con lui”. Da quel momento l’ha persa di vista. “Amo, mi ha drogata, per forza”, si convince in quel momento la 22enne. Nella querela depositata dall’avvocato Benvenuto, la giovane afferma di aver cominciato allora a tremare: “Ho paura, me ne sto andando”, messaggia all’amica che, evidentemente molto preoccupata, le consiglia: “Amore tu ora torna esattamente a casa tua”.

“Perché mi succedono ste cose?”, si chiede. Quindi l’amica: “Pensi ti abbia stuprata?”. Perché “c…o ti ha sicuramente drogata. Comunque, che m…a, sempre odiato”. La risposta è ancora una volta la stessa: “Non mi ricordo nulla amore, ma niente proprio”, mentre si fa strada il timore per quello che potrebbe succedere dopo: “Lascia stare. Che non esca la cosa”, “spero non mi abbia vista nessuno. Che vergogna, amo mi dovevi portare via”, dice la 22enne quasi rimproverando l’amica, che infatti reagisce: “Amore ci ho provato, ma sai che sei più forte di me. Sei letteralmente scappata correndo via”, “io ti volevo portare a casa mia”, “te l’ho detto più di una volta ma non ragionavi proprio”, “non so come spiegarlo, non eri tu. Amore posso solo immaginare, che m…a”.

Poi, riporta il Corriere della Sera, lei quasi crolla sullo schermo del cellulare: “Mi viene da piangere”, “aiuto cosa mi ha fatto…”. “Spero lo denunci”, le dice l’amica. “L’abbiamo fatto, da come dice (Leonardo, ndr)”, ma “non mi ricordo nulla”. Sembra ancora titubante su cosa deve fare: “Denuncio… come?”. L’altra: “Ti ha per forza drogata”, “non può essere c (forse: cocaina, ndr). Non ti fa quell’effetto. Non era mai successo tutte le altre serate”.