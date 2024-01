Abusava la figlia da quando aveva 5 anni: condannato a 18 anni padre violentatore

Avrebbe violentato la figlia per più di 15 anni. Per questo un 47enne è stato condannato in primo grado dal tribunale di Foggia a una pena di 18 anni. Una vicenda terrificante di abusi ripetuti negli anni, che sarebbe iniziata nel 2005, quando la vittima aveva appena 5 anni. A portarla alla luce sono stati gli agenti del commissariato di Cerignola, che a gennaio del 2022 hanno ricevuto una segnalazione di quanto accadeva in un casolare nelle campagne della cittadina pugliese.

A seguito degli abusi la ragazzina sarebbe rimasta incinta cinque volte: in quattro casi le gravidanze sarebbero state interrotte senza ricorrere a strutture sanitarie. Nell’ultimo caso, risalente al 2022, la giovane ha partorito un bimbo all’ospedale di Barletta.

L’uomo, un cittadino romeno, avrebbe rivolto minacce di morte alla figlia e anche alla moglie. Quest’ultima ha sostenuto di non sapere nulla delle violenze e, quando aveva capito quanto accadeva, di non aver potuto denunciare il marito a causa delle minacce. Le violenze sarebbero iniziate quando la famiglia viveva ancora all’estero e proseguite quando era giunta nel foggiano.