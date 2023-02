“Cerco una segretaria, non una velina”: polemiche sull’annuncio di uno studio legale barese

“No veline, se non avete voglia di lavorare non venite”. Fa discutere l’annuncio di un noto studio legale barese, comparso sul lungomare della città pugliese. Nel cartello, rilanciato sui social dall’associazione “Mixed lgbtqia+”, l’avvocato dice di essere alla ricerca di una segretaria che sia diplomata e “molto pratica” al computer. In fondo, un’aggiunta a penna: “Chi strappa questo volantino è una merda”.

“L’avvocato in questione”, accusa l’organizzazione, “non sarà certo un esperto di diritto del lavoro, se crede davvero che questa possa definirsi un’offerta: un foglio, appiccicato verosimilmente in maniera abusiva, senza alcuna indicazione in ordine ad orari e retribuzione che non sia quella parentesi insopportabile (se non avete voglia di lavorare non presentatevi)”.

“E non sarà nemmeno un esperto di discriminazione di genere sul lavoro se ha concepito quell’altra parentesi (no veline) che trasuda sessismo da ogni lettera, che ci parla di una selezione delle donne nel mercato del lavoro legata a doppio filo col suo aspetto fisico, e che presume che una ’velina’ non possa avere competenze in ambito informatico, malgrado il suo diploma”, ha aggiunto Mixed lgbtqia+, annunciando un esposto alla polizia municipale.