La città di Lipari, in Sicilia, è stata tappezzata di manifesti con la scritta “Cercasi schiavo”. Un messaggio provocatorio, in occasione del Primo Maggio, festa dei lavoratori, per denunciare le condizioni lavorative degli stagionali nel settore turistico. Nel cartellone si potevano poi leggere alcuni dettagli contrattuali: “Dieci ore al giorno, no trattamento di fine rapporto, contratto irregolare o stipendio a nero. Giorno libero? Ah ah ah”. Il messaggio si concludeva con un monito rivolto agli interessati, invitati a “confrontarsi con i loro colleghi, ad attivare solidarietà, a organizzarsi e a far valere i propri diritti. Buon 1° maggio”. I carabinieri hanno avviato un’indagine per risalire ai responsabili: effettueranno controlli nelle vie del centro storico e passeranno al vaglio i filmati delle telecamere di videosorveglianza.