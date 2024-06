Alessandro Cecchi Paone è stato lasciato a piedi da un taxi nel centro di Roma. Nella giornata di mercoledì 5 giugno, un tassista ha rifiutato di far salire a bordo il noto giornalista e divulgatore scientifico, giustificando il rifiuto con le posizioni critiche espresse dall’uomo verso la categoria dei taxi.

L’episodio, per la precisione, è accaduto nella zona di Campo de’ Fiori ed è stato ripreso da una telecamere installata all’interno dello stesso taxi. Poi l’autista ha caricato il video sui social, che è diventato virale in poche ore.

Disavventura di Cecchi Paone con un tassista.

“Lei parla male dei taxi,non la prendo”.

“Uber vi massacrerà”.

"Lei parla male dei taxi,non la prendo".

"Uber vi massacrerà".

"Perfetto, vada a piedi".

Le immagini mostrano il giornalista fermare il taxi, con l’auto che rallenta per far salire a bordo il cliente ma, una volta riconosciuto Cecchi Paone, il tassista esclama: “A lei mi dispiace non la voglio prendere perché parla male dei taxi. Vada a piedi!”. Ma il giornalista ha avuto subito la risposta pronta e al guidatore ha detto: “Uber vi massacrerà”.