Una scena da film. Alcuni vicini di casa hanno avvertito un uomo di Ceccano, in provincia di Frosinone, di aver visto un estraneo entrare nella sua abitazione e di sentire strani rumori. Il proprietario, pensando che si trattasse di ladri, ha immediatamente chiamato i carabinieri. Quando i militari sono arrivati insieme all’uomo, hanno scoperto che in realtà in casa non c’erano dei malintenzionati, ma l’amante in compagnia di sua moglie.

Il curioso episodio è avvenuto questa notte, a Ceccano, in una villetta della coppia che in questo momento è disabitata. Notato l’arrivo di una persona, i vicini si sono allarmati e hanno chiamato il proprietario che era da poco uscito di casa per una chiamata di lavoro. Nessun furto, dunque, ma un tradimento. L’amante ha provato a fuggire dalla finestra, in mutande, ma è stato fermato e identificato. Incredulo il marito che ha assistito alla scena insieme ai militari, rivolgendo parole grosse alla moglie.