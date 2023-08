Catanzaro, tenta di violentare una 16enne a una festa di compleanno: la madre interviene e lo blocca

Avrebbe tentato di violentare una ragazza di 16 anni alla festa di compleanno della cugina. A fermare il 56enne è stata la madre della ragazza, che lo ha bloccato con urla e spintoni e lo ha poi denunciato ai carabinieri.

La vicenda è avvenuta nella notte tra il 28 e il 29 giugno a Sarriano, in provincia di Catanzaro, in un locale messo a disposizione dallo stesso uomo, un commerciante di Vibo Valentia, ora ai domiciliari con l’accusa di violenza sessuale aggravata su minore.

L’uomo aveva offerto il locale a titolo gratuito, per festeggiare i 18 anni della cugina della presunta vittima. Durante la festa, a cui era presente una cinquantina di persone, sarebbe stato visto mentre trascinava la 16enne in una stanza per abusare di lei, dopo averla fatta ubriacare. Qui la madre, che stava seguendo i movimenti dell’uomo, l’ha trovato mentre palpeggiava la figlia.

In precedenza, la donna era stata messa in guardia da altri partecipanti che avrebbero visto l’uomo far bere numerosi cocktail alla giovane, per poi seguirla e toccarla anche di fronte ad altri.

I carabinieri della compagnia di Catanzaro, secondo quanto riporta il Corriere della Sera, stanno indagando per accertare se in passato la giovane abbia subito altri tentativi di violenze da parte del 56enne e se altre ragazze siano state vittime dello stesso.