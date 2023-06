Catania, 52enne investe e uccide l’amica della moglie: la accusava di aver causato la fine del rapporto

Ha investito volontariamente la moglie e l’amica della donna, uccidendo quest’ultima. Piero Maurizio Nasca, 52 anni, è stato fermato dalla polizia con l’accusa di omicidio e tentato omicidio aggravati, dopo aver confessato il delitto avvenuto in una zona industriale di Catania.

Secondo la ricostruzione della procura, l’obiettivo dell’uomo sarebbe stata Cettina ‘Cetty’ De Bormida, 69 anni, amica della moglie Anna Longo. La donna, uccisa sul colpo, avrebbe tentato di convincere l’amica a lasciare Nasca. L’uomo è già imputato per violenze sulla moglie ed era stato denunciato in passato anche per reati contro il patrimonio. Nell’incidente è rimasta ferita anche Longo, 56 anni, attualmente ricoverata all’ospedale San Marco.

I primi a chiamare i soccorsi sono stati alcuni passanti, che hanno parlato di due donne investite da un’auto. Poi ha telefonato al 112 anche il 52enne, mentre si trovava ancora in auto. Come gli è stato indicato dall’operatore, l’uomo si è fermato sul posto e ha atteso l’arrivo della pattuglia. La polizia sta acquisendo i filmati registrati dai sistemi di videosorveglianza della zona.