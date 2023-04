Sequestrati 2.000 kg di cocaina in mare: valgono 400 milioni. È uno dei più grandi ritrovamenti di sempre

Uno dei più grandi ritrovamenti di sostanze stupefacenti mai avvenuto in Italia. La Guardia di finanza ha recuperato al largo della costa orientale della Sicilia circa duemila chili di cocaina, per un valore stimato in oltre 400 milioni di euro. La droga era imballata in circa 70 colli galleggianti tenuti insieme da reti, a cui era agganciato un dispositivo luminoso di segnalazione. L’ipotesi è che il carico sia stato lasciato in mare da navi cargo, con l’intenzione di farlo ripescare in un secondo momento per arrivare poi sulla terraferma.

A recuperarlo in mare sono stati invece i militari del comando provinciale di Catania e del gruppo aeronavale di Messina. I colli sono stati avvistati da unità aeronavali delle Fiamme gialle, nell’ambito delle attività di controllo delle acque costiere. La droga era divisa in oltre 1.600 panetti, per un peso complessivo di quasi due tonnellate. Secondo le stime degli inquirenti, venduta al dettaglio avrebbe fruttato oltre 400 milioni di euro.