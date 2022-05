Castellammare, spari tra la folla della movida: ferita una ragazza di 23 anni

Spari tra la folla della movida del venerdì sera. Succede a Castellammare, dove un uomo ha sparato quattro colpi di pistola intorno alle 22.30 di venerdì 27 maggio in una piazza frequentata da giovani e famiglie a pochi metri dal Comune. Una ragazza di 23 anni è stata ferita ad una gamba, molte altre sono scappate in preda al terrore. Secondo l’ipotesi più probabile la giovane donna è stata colpita perché si trovava di fronte al vero obiettivo del killer, che avrebbe aperto il fuoco per sparare a un ragazzo: gli agenti del commissariato non escludono infatti che si possa essere trattato di un agguato di camorra. La vittima, residente poco distante dal luogo in cui è stata ferita, ha atteso a lungo a terra circondata dai familiari accorsi sul posto e persone spaventate fino a quando, poco prima delle 23, è arrivata l’ambulanza. L’episodio si inserisce in un contesto di tensione in città per la scarcerazione avvenuta nell’ultimo periodo di boss e ras del clan d’Alessandro.