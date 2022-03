Una coppia di genitori in vacanza a Castel Gandolfo, in provincia di Roma, ha vissuto momenti di panico dopo che il figlio, un bambino di soli due anni e mezzo, è scomparso per alcune ore senza lasciare tracce. Una storia per fortuna a lieto fine. Il piccolo è uscito dal residence dove era in vacanza con i suoi genitori, ha percorso di notte un tratto di strada anche insidioso e poi è finito in un giardino a giocare con un cane. Il bambino si era allontanato per circa due chilometri, in pigiama e senza scarpe, prima di essere ritrovato dai carabinieri che lo hanno riportato da mamma e papà. I genitori lo avevano messo regolarmente a letto, poi nella notte il bambino si è alzato ed è uscito da casa.

Un’avventura da super eroe ad appena due anni, tanto che quando i carabinieri lo hanno ritrovato ha esclamato: “Sono Batman”. A dare l’allarme il proprietario della villetta svegliato dai rumori in giardino e dall’allarme. L’uomo si è così accorto che c’era un bambino accanto al suo cane. “Sono venuto per giocare con il cagnolino”, si è giustificato il piccolo. Dopo un momento di comprensibile imbarazzo, l’uomo ha chiamato il 112. Quando si sono presentati i carabinieri di Castel Gandolfo, il piccolo, prima di salire sull’auto di servizio, ha detto: “Sono Batman”.

Quando i militari gli hanno chiesto spiegazioni e informazioni su dove abitasse, il bambino ha affermato: “Vi rispondo se mi date della cioccolata”. Solo dopo aver ricevuto il cioccolatino, il bambino ha spiegato come raggiungere il residence, a ridosso di un campo di golf e del lago, nel quale si trovava con i suoi genitori. Padre e madre del piccolo non credevano ai loro occhi mentre il figlio raccontava la strada percorsa, ignaro dei pericoli cui poteva andare incontro. Ma per fortuna è andato tutto per il verso giusto.