Castel di Sangro (Aquila), malori e disordini al concerto di Gigi D’Alessio con i giocatori del Napoli

Sono stati più di cinquemila gli spettatori, presenti al concerto di Gigi D’Alessio al centro polisportivo di Castel Di Sangro. Sul palcoscenico verso la fine anche i giocatori del Napoli, campione d’Italia, in ritiro a Castel di Sangro. Evento, purtroppo, interrotto, sul finale tra malori e discussioni animate, finite con pugni e spintoni, tra gli addetti al servizio di vigilanza privata e alcune persone tra il pubblico.

Super lavoro della Croce Azzurra Alto Sangro, con il presidente Mario D’Arcangelo. I sanitari, hanno dovuto fronteggiare diverse emergenze. Numerosi gli interventi a persone, colpite dal calo di pressione, attacchi di panico, perdita di coscienza e traumi. Momenti concitati, quando un addetto alla vigilanza privata, avrebbe colpito con un pugno al viso, un ragazzino, per poi spintonare una donna in stato di gravidanza, disabile e un medico in pensione.