Caso Pozzolo, Luca Campana presenta querela: “Non ho sparato io a Capodanno”

Luca Campana ha presentato querela contro il deputato Emanuele Pozzolo, proprietario dell’arma da cui è partito il proiettile che lo ha colpito nella notte di Capodanno.

Il 31enne, rimasto ferito al gluteo sinistro dal colpo della calibro 22, ha varcato la soglia della procura di Biella intorno alle 10 di stamattina, in compagnia del suo avvocato Marco Romanello. L’uomo è stato sentito come persona offesa e ha ribadito di non aver maneggiato la pistola.

“Non ho mai toccato la pistola né ho mai chiesto che mi fosse mostrata l’arma”, ha dichiarato, secondo quanto riporta Repubblica. Campana, genero di un uomo della scorta del sottosegretario Delmastro, ha detto di essere stato colpito frontalmente e di non essersi reso conto di ciò che stava accadendo.

Oggi, durante la conferenza stampa, Giorgia Meloni ha detto di aver chiesto che Pozzolo venga deferito alla commissione di garanzia e dei probiviri di Fratelli d’Italia e che venga sospeso dal partito.

“La questione è che chiunque detenga un’arma ha il dovere legale e morale di custodire con responsabilità e serietà l’arma”, ha detto la presidente del Consiglio. “Per questo c’è un problema con quello che è accaduto che racconta – non conosco la vicenda, solo quello che ho letto – che qualcuno non è stato responsabile: chi ha quel porto d’armi e chi detiene quell’arma. Non è un bene per un italiano, figuriamoci per un parlamentare di FdI”.