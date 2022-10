Va in ospedale per una cistite invece era incinta di otto mesi: 42enne partorisce una bambina a Caserta

Non sapeva di essere incinta. È quanto raccontato da una 42enne di Caserta, sottoposta a parto cesareo dopo essersi recata in ospedale per una sospetta cistite. Il curioso caso risale al 19 ottobre, quando Manuela De Santi si è recata all’ospedale Sant’Anna e San Sebastiano della città campana perché con forti dolori al basso ventre. Alla scoperta che era incinta di 33 settimane, i medici hanno deciso di sottoporla con urgenza a un intervento chirurgico, dopo aver rilevato problemi alla sacca e alla membrana. La piccola Laura è nata alle 22.58, con un peso di 2 chili e 400 grammi. Tornata a casa con la madre dopo quattro giorni in ospedale, è in ottima salute. “Ho pensato che questa immensa gioia potevo godermela già da otto mesi. Invece abbiamo dovuto in qualche modo metabolizzare tutte queste emozioni in pochissimo tempo”, ha detto la madre a La Repubblica, raccontando il suo lato dell’incredibile storia. “Quando sono entrata in pronto soccorso ho riferito ai medici di avere una cistite. Avevo preso già delle medicine nei giorni precedenti. Mi hanno subito fatto un’ecografia e da lì si è visto che ero incinta. Ho sentito per la prima volta il battito del cuore di mia figlia”.