Caserta, parroco chiede offerte più generose contro l’inflazione: “È aumentato tutto”. Polemiche sui social

“Basta un pochino in più”. Fa discutere la richiesta di un parrco di Carinaro, in provincia di Caserta, che, in tempi di inflazione galoppante, ha invitato i fedeli a essere più generosi con le offerte.

“A chi passa attraverso le nostre strade per i nostri palazzi, accogliamolo con il sorriso, con le nostre preghiere e con il dono della generosità, come avete sempre fatto. Quest’anno con qualcosina in più, perché dovunque siamo andati ad acquistare e fare contratti ci hanno detto che è aumentato tutto”, ha detto don Antonio Lucariello, ripreso in un video che ha fatto il giro dei social.

“Allora qualche cosina in più, non dico quanto, rispetto agli altri anni e credo che riusciamo a coprire tutte le spese. Basta un pochino in più. Voi avete già capito”, ha continuato il prete, riferendosi alla festa patronale di Santa Eufemia, che si terrà il 16 settembre prossimo. “Dio ama chi dona con gioia, Dio ama con generosità chi dona veramente con tutto il cuore ma non con tristezza, non con le lacrime. Mi raccomando, facciamo come fanno gli sposi, con le lacrime di gioia”, ha concluso don Antonio.

Il video, segnalato dal consigliere regionale Francesco Emilio Borrelli, ha suscitato la relazione sdegnata di numerosi utenti, mentre altri lo hanno in parte difeso. “Forse avrebbe dovuto dirlo in un altro modo ma almeno è stato chiaro e diretto”.