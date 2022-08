Padre e figlio di 5 anni muoiono in mare: “I suoi tre figli stavano annegando, si è tuffato per salvarli”

Padre si getta in mare per salvare i suoi tre figli: annegano lui e il figlio

Tragedia a Ischitella di Castel Volturno, in provincia di Caserta, dove un padre è annegato insieme al figlio di 5 anni dopo essersi gettato in mare per tentare di salvare i suoi tre figli che rischiavano di essere trascinati via dalla corrente.

Secondo quanto ricostruito dalla Guardia Costiera, l’uomo, di origine ghanese, si trovava al mare con i suoi tre figli di 6, 10 e 13 anni in una spiaggia libera. Durante il bagno, i bambini si sono trovati in difficoltà non riuscendo più a raggiungere la riva.

A quel punto il papà si è tuffato per tentare si salvarli, ma anche lui, a sua volta, non è riuscito a raggiungere la battigia. Quando si sono resi conto di quello che stava accadendo, diversi bagnanti hanno prestato soccorso alla famiglia, ma per il padre e il bambino di 5 anni non c’era più nulla da fare.

Gli altri due ragazzi sono stati salvati dai Vigili del Fuoco, con la collaborazione della Guardia Costiera, e condotti in ospedale. Il più piccolo sarebbe in gravi condizioni.