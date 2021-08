Caserta, muore 18enne accoltellato durante una lite in pieno centro

Un ragazzo di 18 anni è morto a Caserta dopo essere stato accoltellato durante una lite avvenuta ieri in pieno centro. La vittima, Gennaro Leone, è morto durante la notte all’ospedale di Caserta, circa tre ore dopo essere stato colpito da un coetaneo, individuato successivamente dalle autorità.

Secondo quanto ricostruito dai carabinieri, intervenuti sul posto su segnalazione degli amici della vittima, la lite è iniziata intorno a mezzanotte in piazza Correra per ragioni ancora da accertare. Leone è morto per arresto cardiocircolatorio provocato dalla perdita eccessiva di sangue, dopo essere stato colpito alla gamba con un coltello a serramanico. Il 18enne risiedeva a San Marco Evangelista, in provincia di Caserta e frequentava una palestra di boxe a Marcianise.