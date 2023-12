Caserta, accoltella compagna di scuola dopo una lite: arrestata 17enne

Una 17enne è stata arrestata a Caserta per tentato omicidio: la ragazza, che diventerà maggiorenne tra pochi giorni, avrebbe accoltellato una 18enne in seguito a una lite avvenuta all’interno dell’istituto superiore Buonarroti. Entrambe le ragazze frequentano la scuola serale. Secondo quanto accertato dai carabinieri, le due, forse per vecchi rancori e antipatie, avrebbero iniziato a litigare appena terminata una lezione: un confronto acceso, degenerato quando la 17enne ha estratto un coltello a serramanico ed ha iniziato a colpire l’altra giovane, che è rimasta ferita al collo e al torace.

In poco tempo sono arrivati i carabinieri e i medici del 118, che hanno portato la 18enne in ospedale, dove è stata ricoverata in prognosi riservata. La ragazza non sarebbe in pericolo di vita. Anche la compagna di classe 17enne ha riportato delle ferite.

L’accoltellamento è avvenuta in classe. Le due ragazze hanno iniziato a scambiarsi sguardi di sfida e insulti quando la docente e gli altri compagni erano ancora nell’aula del corso serale; l’aggressione da parte della 17enne pare sia stata improvvisa e fulminea, per cui non gli altri compagni non hanno fatto in tempo a intervenire. Ai carabinieri della Compagnia di Caserta, la stessa insegnante presente ha detto di essersi accorta di quanto accaduto solo a cose fatte, quando ha visto il sangue e la 18enne a terra. La vittima sarebbe stata colpita ripetutamente alla schiena, alle braccia, alla testa e alla gola.