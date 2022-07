Caserta, abbandona il cane in un campo sotto il sole a Castelvolturno | VIDEO

Le immagini di un cane abbandonato nei pressi di Castel Volturno, in provincia di Caserta, in queste ore stanno facendo il giro dei social. C’è un’automobile grigia, modello station wagon, che si allontana dopo aver lasciato in mezzo a una strada di campagna l’animale, sotto il sole cocente di piena estate. Il cane prova a seguire la macchina ma poi rimane solo mentre la vettura si allontana. Intanto, chi riprende con lo smartphone l’accaduto inizia a fischiare per richiamare l’attenzione della persona alla guida, senza però riuscirci.

A pubblicare il video è Francesco Emilio Borrelli, consigliere regionale della Campania. “Abbiamo segnalato per capire la dinamica esatta dei fatti. Chi abbandona gli animali non merita né rispetto né giustificazioni”, scrive su Facebook. Una storia dolorosa che arriva dopo quella di Kira, legata a un palo e abbandonata a Foggia che ora, però, aspetta di essere adottata.