Marito e moglie trovati morti in casa nel Brindisino: sui corpi segni di violenza e colpi di arma da fuoco

Marito e moglie, di rispettivamente 59 e 53 anni, sono stati trovati morti nell’abitazione in cui vivevano, a Serranova, frazione di Carovigno, in provincia di Brindisi.

I carabinieri sono intervenuti sul posto, allertati dal fratello dell’uomo, preoccupato perché da qualche ora non aveva notizie della coppia. Non avendo incontrato come consueto suo fratello al bar, è andato a trovarlo a casa, ma nonostante avesse bussato ripetutamente nessuno era andato ad aprirgli la porta.

Il ritrovamento è avvenuto ieri sera in un casolare della contrada Canali: sul corpo di entrambi ci sono segni di violenza e di colpi di arma da fuoco. Indagano i carabinieri del Nucleo investigativo, della sezione Rilievi e della compagnia di San Vito dei Normanni.

Sul posto il pubblico ministero della Procura di Brindisi, Francesco Carluccio. Non si sa, per il momento, se sia stata rinvenuta l’arma all’interno dell’abitazione. Secondo le prime ricostruzioni il corpo della donna sarebbe stato trovato in camera da letto, mentre quello di suo marito era nei pressi dell’ingresso dell’abitazione.