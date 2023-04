La motonave della Caremar “Isola di Procida” partita da Napoli alle 17.25 con a bordo 148 persone e circa trenta veicoli è arrivato a Capri all’incirca alle 18.15 rispettando gli orari di marcia nonostante le condizioni meteo marine avverse con vento teso di circa 20 nodi da nord/nord-est.

I problemi al traghetto si sono presentati però all’ingresso del porto di Capri nello scalo marittimo di Marina Grande dove il comandante della nave durante le fasi di manovra per l’ingresso e l’ormeggio in porto a causa del forte vento e del mare agitato ha trovato notevoli difficoltà. Quindi ha ritenuto che non ci fossero le condizioni di sicurezza e ha deciso dopo essersi reso conto di non poter attraccare e di dover lasciare il porto di Capri per fare rientro a Napoli con a bordo passeggeri e veicoli.