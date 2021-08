Capri, furibonda rissa davanti all’hotel dei vip: volano sedie e cazzotti | VIDEO

Una rissa furibonda scoppiata di fronte a uno degli alberghi più noti di Capri è stata ripresa in un video rapidamente finito sui social, scatenando nuove polemiche sulla “movida”. Per fermare la violenta lite di fronte all’hotel Quisisana, meta preferita di molte celebrità, è stato necessario l’intervento dei carabinieri, che hanno identificato tutte le persone coinvolte. La lite tra due comitive della “Napoli bene”, che ha visto anche il lancio di sedie e tavolini, era iniziata in un altro locale dell’isola.

“Scene vergognose che infangano l’immagine dell’isola e testimoniano, ancora una volta, il grado di inciviltà e di barbarie che sta caratterizzando le notti della movida e dell’estate 2021”, ha dichiarato del consigliere Francesco Emilio Borrelli di Europa Verde. Il comune di Capri ha dichiarato si costituirà parte civile per ottenere il risarcimento dei danni di immagine.